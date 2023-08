Torre do Comando Vermelho que estava foragido é preso pela PC em Curuçá

Ildorlan da Silva, conhecido pelo apelido de “Nego Ildo”, foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (29), em Curuçá, no nordeste do Pará. Segundo a PC, ele ocupava o cargo de torre na facção criminosa Comando Vermelho e é investigado também por homicídio. Ele já tinha sido condenado por roubo circunstanciado e estava foragido da Justiça desde 2020.

Conforme a investigação policial, Ildorlan orquestrava roubos, ameaças e extorsões a empresários e comerciantes em Castanhal, município que também fica no nordeste do Estado. Nesta terça (29), os policiais civis desempenharam a operação “Turrim II” - que significa torre no latim - e cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o homem pelos delitos de tráfico, associação para o tráfico de drogas e homicídio.

Com Indorlan, a PC localizou drogas, dinheiro e dois aparelhos celulares, juntamente com uma identidade falsa no nome de Jair Eduardo Lima Pacífico e uma certidão de nascimento em nome de Diego Oliveira Sousa. Por conta disso, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e uso de documento falso.

A Polícia Civil do Pará recomenda aos empresários e comerciantes que estejam passando por situação semelhante ao que Ildorlan fazia em Castanhal, procurem as autoridades para registrarem um Boletim de Ocorrência.