Idoso é preso pela PC por estupros de vulneráveis no Acará; vítimas são filhas dele

Um idoso, de 60 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Pará, nesta terça-feira (29), suspeito de estupros de vulneráveis em continuidade delitiva no Acará, nordeste do Estado. Segundo a polícia, ele respondia em liberdade pelo mesmo crime, por ter engravidado a filha mais velha. Ela teve o filho que, ao que tudo indica, é do suspeito, ou seja, o pai.

A delegacia do município tomou conhecimento dos casos de estupros de vulneráveis que, supostamente, foram feitos pelo idoso contra as quatro filhas dele. O caso foi investigado e a PC representou pela prisão preventiva dele. O mandado foi cumprido pelos policiais civis no bairro Centro, do Acará.

Os moradores da comunidade onde o suspeito morava o conheciam pelos os atos criminosos. Agora, ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

Código Penal

O Código Penal diz que o crime de estupro de vulnerável, incluído pela Lei nº 12.015 de 2009, que consiste em “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos”, pode dar cadeia de oito a 15 anos. A pena pode aumentar até 30 anos, caso a ação termine em morte.