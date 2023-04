Jovem de 25 anos é morto a tiros em Parauapebas nesta sexta-feira (21)

Na manhã desta sexta-feira, 21, o corpo de um jovem foi encontrado às margens da avenida Jatobá, no bairro Ipiranga, em Parauapebas, sudeste do Pará. Ele foi identificado como Alexandre Costa da Silva, de 25 anos, natural da cidade de Codó, no Maranhão. As primeira informações apontam que o crime aconteceu por volta das 4h da manhã, quando a vítima saía de uma festa.

Corpo foi localizado por moradores na manhã desta sexta-feira, 21. (Reprodução de Portal Pebão)

Os primeiros levantamentos do caso, feitos pela Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, apontam que Alexandre foi visto pela última vez em um bar na PA-160. Por volta das 4h, moradores do local disseram ter ouvido barulho de tiros. A DH realiza diligências para identificar autoria e motivações do crime.

A Polícia Civil diz que Alexandre não tinha passagem pela polícia.