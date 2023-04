Suspeitos de homicídios no Pará são presos no Mato Grosso e em Santa Catarina

Dois suspeitos de homicídios cometidos no Pará foram presos nesta semana: um em Mato Grosso e outro em Santa Catarina. As operações foram resultado da integração das polícias dos três estados. Os presos já estão à disposição da Justiça e devem ser investigados por possíveis outros crimes enquanto estiveram em fuga. Um dos supostos assassinos capturados, inclusive, é investigado por dois latrocínios (quando a vítima é roubada e morta). Ambos foram recambiados para o sistema penitenciário paraense.

Nesta quinta-feira (20), a Polícia Civil de Santa Catarina localizou o principal suspeito — ele não teve a identidade revelada — de matar a facadas Jeferson Novaes Alves, no dia 23 de janeiro deste ano. O crime teve várias testemunhas que conseguiram identificar o homem. Após a troca de informações entre as polícias, o rapaz de 25 anos foi preso no bairro Garcia, na cidade de Blumenau. Ele está na condição legal de suspeito até que o Ministério Público do Estado do Pará ofereça a denúncia formal à justiça e o levando à condição de acusado.

Já na tarde de segunda-feira (17), Bruno Constantino (conhecido como "Bruno Vida Loka") foi preso por suspeita de cometer um latrocínio em Castelo dos Sonhos, distrito do município de Altamira, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu no dia 28 de fevereiro deste ano. Ele teria roubado, amarrado e matado Diogo de Souza Conceição. O mandado de prisão foi cumprido na cidade de Sinop. Bruno ainda é investigado por outro latrocínio, ocorrido em Mato Grosso. A vítima seria o cunhado dele.