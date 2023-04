Homem é preso por estuprar as duas filhas desde a adolescência em Igarapé-Açu

Um homem, que não terá a identidade divulgada para preservação das vítimas, foi preso na última quinta-feira, 20, em Igarapé-Açu, nordeste do Estado, após ser denunciado por estuprar as duas filhas já adultas desde a adolescência. A prisão aconteceu na localidade da Vila Caripi.

De acordo com informações da Polícia Civil à página Correio do Norte, o caso foi denunciado no dia 15 de abril deste ano. Segundo o relato, as filhas do suspeito eram estupradas por ele desde que tinham 12 e 14 anos de idade, sendo hoje ambas já adultas. Elas eram ameaçadas de morte para se manterem em silêncio.

Mesmo depois de adultas, o homem também as impedia de estudar e de se relacionar com outras pessoas, supostamente por ciúmes - o que fez com que a polícia o autuasse abandono intelectual, além do crime de estupro de vulnerável e estupro qualidificado.

Após o início das investigações, o sujeito foi localizado e preso na quinta-feira, dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra ele. Agora, o suspeito segue à disposição da Justiça.