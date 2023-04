Homem é preso por vazamento de fotos íntimas de mulheres na ilha do Marajó

​Um homem, que não teve nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (20) em Muaná, na Ilha do Marajó, pelo crime de distribuição de imagens íntimas. De acordo com a Polícia Civil, responsável pela autuação, o suspeito já vinha sendo investigado há cerca de um mês. As apurações iniciaram após duas mulheres procurarem a unidade policial para realizarem denúncias pelo crime de divulgação de imagens íntimas.

Depois de mais uma vítima procurar a delegacia nesta quinta-feira (20), os agentes iniciaram diligências para localizar o suspeito. O homem foi conduzido para prestar esclarecimentos, mas negou a autoria do crime.

Posteriormente, por meio de um áudio gravado, ele confessou o crime e informou que teria divulgado imagens de, pelo menos, três vítimas, após receber um arquivo com o material.

Uma das pessoas para quem teria divulgado as imagens era seu colega de trabalho, porém, ao tomar conhecimento de que uma das vítimas teria procurado a polícia, o suspeito apagou todas as fotos de seu celular.

Diante dos fatos e por se tratar de um crime em continuidade delitiva, o suspeito foi preso em flagrante. Os procedimentos legais foram realizados e o homem foi colocado à disposição da Justiça.