Mulher é presa após ameaçar expor fotos íntimas armazenadas em celular roubado

Uma mulher foi presa sob acusação de ter ameaçado expor imagens íntimas da vítima, que teve celular roubado em fevereiro deste ano. A vítima chegou a transferir a quantia de R$ 20 mil para que ela não divulgasse as fotos. A prisão ocorreu em Irituia, nordeste do Pará, na última sexta-feira (23).

A suspeita está sendo investigada pelo crime de extorsão. Segundo relatório da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC) da Polícia Civil, a mulher passou a perseguir e ameaçar a vítima por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp.

A investigação chegou à acusada a partir do rastreio das contas bancárias de terceiros, para onde o valor da extorsão foi transferido. Eles confirmaram que cederam as contas a pedido da indiciada, porém não afirmam que não tinham conhecimento da origem do dinheiro.

A polícia ainda constatou que a acusada praticou mais duas extorsões, utilizando o mesmo modus operandi. A prisão cautelar foi decretada e a suspeita foi apresentada à delegacia especializada para os procedimentos cabíveis.

Os crimes ligados a golpes envolvendo redes sociais, como o WhatsApp, incluindo a extorsão, podem ser denunciados à Delegacia de Crimes Virtuais, localizada na rua Oliveira Belo, bairro do Umarizal, em Belém.