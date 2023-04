Dois adolescentes são apreendidos por ameaça de ataque à escola de Igarapé-Açu

​Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos nesta quinta-feira (20), na cidade de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, sob suspeita de estarem planejando um suposto ataque à Escola Estadual José Elias Emin. Em uma das paredes da unidade de ensino, a dupla escreveu a seguinte mensagem: “Em breve vai ter um massacre aqui no Elias”. Eles foram identificados e localizados depois que denúncias anônimas foram feitas a uma guarnição do 19° Pelotão PM.

De posse das informações, a polícia iniciou as diligências. O primeiro adolescente, de 15 anos, foi encontrado em casa e confessou que, com a ajuda do outro jovem faria um ataque utilizando bombas, de tipo não informado, e uma pistola elétrica, que estaria em posse do outro menor.​​ Na frente da própria mãe, o jovem mostrou as conversas que tinha, via aplicativo de mensagens, com o colega.

Segundo a polícia, o adolescente de 16 anos também foi localizado e, com ele, também a pistola citada. Ambos foram conduzidos à delegacia juntamente com as mães, por serem menores de idade. Na unidade policial, foram adotados os procedimentos legais cabíveis.