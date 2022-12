Operação policial investiga planejamento de ataque a uma escola em Ananindeua

A Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECC) da Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta sexta-feira (23), a operação “Cyber Care”, com o objetivo de investigar o suposto planejamento de ataque a uma escola localizada no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. As informações foram divulgadas pela própria Polícia Civil.

Durante a ação, as equipes deram cumprimento a mandados de busca e apreensão nas residências do jovem de 18 anos. Ele é investigado pelo planejamento de um ataque à instituição de ensino. Segundo a PC, o planejamento foi feito por meio da internet.

As investigações iniciaram há cerca de 15 dias, quando informações sobre o planejamento chegaram ao conhecimento da equipe policial, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam, no quarto do investigado, toucas pretas, faca e aparelho celular. Todo o material será encaminhado à perícia. As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer o fato em sua totalidade. A PC não informou qual escola seria o alvo do ataque.