Polícia investiga morte de menino em Manaus; suspeita é de agressão em escola do Pará

A Polícia Civil do estado de Amazonas (PC-AM) investiga a morte de um menino de 8 anos que supostamente teria sido atacado por outros três colegas da mesma escola em Faro, município que fica na região do Baixo Amazonas, no Pará. Segundo a PC-AM, a vítima morreu às 10h de terça-feira (6) enquanto estava internada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Joãozinho, localizado na zona leste de Manaus. As autoridades não divulgaram o nome da instituição educacional que possivelmente decorreu as agressões.

Veja mais

Inicialmente, a família procurou a polícia de Manaus para relatar o caso, que teria acontecido no dia 29 de novembro deste ano. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Apesar do caso ter ocorrido na cidade paraense de Faro, o quadro grave de saúde da vítima fez com ela fosse levada ao HPS Joãozinho. No boletim de ocorrência, é relato pela tia da criança que ela deu entrada na unidade de saúde de Manaus com sangue nos pulmões. O estado clínico do menino teria resultado na falência múltipla dos órgãos. Ele morreu quatro dias depois do suposto ataque.

A PC de Amazonas confirmou o caso à redação integrada de O Liberal e disse que mais detalhes não poderão ser revelados, possivelmente para não prejudicar o decorrer das investigações.

A Prefeitura de Faro e a Polícia Civil do Pará (PCPA) também foram questionadas por um posicionamento acerca da morte do menino. O Grupo Liberal aguarda retorno.