Homem é preso após amarrar, amordaçar e espancar menina de 4 anos

Um homem, de 30 anos, natural da Colômbia, foi preso por espancar uma menina de quatro anos. O suspeito foi encaminhado para a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), no Distrito Federal, na última quarta-feira (23). Com informações do Metrópoles.

A corporação informou que o suspeito chegou a amarrar as mãos e os pés da menina, que é enteada dele, além de amordaçá-la com uma peça de roupa íntima para que ela não gritasse.

O suspeito afirmou aos policiais que a criança seria rebelde e estaria fazendo muito barulho, por isso a espancou.

A prisão ocorreu após a professora da menina acionar o Conselho Tutelar da região para denunciar a agressão. A criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde ficou constatado o crime.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Ele responderá por agressão contra menor de idade.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)