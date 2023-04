Programa Escola Segura: Governo irá lançar novas iniciativas para garantir segurança dos alunos

Pensando em garantir mais seguranças aos estudantes paraenses, o Governo do Pará irá lançar na segunda-feira (17), o Programa Escola Segura e a criação do Núcleo de Segurança Pública e Proteção Escolar, de autoria da Secretaria de Estado e Educação (Seduc) em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e Polícia Militar. O evento vai ocorrer no Auditório da Seduc, na Avenida Augusto Montenegro, em Icoaraci.

Durante o lançamento, também vai ser anunciada a criação de um aplicativo de alerta de segurança nas escolas em parceria com a Segup. O app poderá ter a função de monitorar ocorrências de violência escolares, abrindo um canal interno da Seduc com a comunidade escolar tanto nos casos de violência ou ameaças.

Mas a grande intenção do programa é ter à disposição das escolas estaduais policiais ativos atuando nas proximidades das unidades, atuando no reforço da ronda escolar. Já nos interiores, serão policiais da reserva, também trabalhando assiduamente. Estima-se que cerca de mil agentes de seguranças são disponibilizados, e a grande prioridade será as escolas com maior vulnerabilidade social. Câmeras monitoradas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) serão instaladas dentro dos colégios.

Como o programa será colocado na prática?

Os profissionais de segurança serão treinados a reforçar a tranquilidade nas escolas de uma forma mais assertiva. Os professores, comunidade escolar e agentes receberam um planejamento de como implantar ações pedagógicas de combate à violência. Manuais de procedimentos básicos com orientações de segurança, direitos e deveres serão apresentados e precisarão ser seguidos.

As escolas também vão receber maior atuação de psicólogas e assistentes sociais; serão trabalhadas as habilidades socioemocionais dos alunos; haverá promoção de atividades sobre saúde mental, autocuidado e desenvolvimento de processos criativos e o monitoramento do clima nas escolas.