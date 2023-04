Helder Barbalho anuncia conjunto de medidas para aumentar segurança nas escolas

O governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou dois projetos de lei com um conjunto de medidas para aumentar a segurança nas escolas da rede pública estadual. A iniciativa faz frente aos episódios recentes de violência e ameaças em escolas do país e no Pará.

Entre as medidas, Helder citou desde a criação de um núcleo de segurança no âmbito da Seduc, para a efetivação de ações protetivas, aumento do reforço policial e do número de psicólogos para o acompanhamento de alunos e de famílias que necessitem desse profissional.

Helder Barbalho está em viagem à China, integrando a comitiva oficial do presidente Lula, em viagem ao país chinês, mas assegurou as medidas e aproveitou para informar que as proposições do Executivo serão encaminhadas à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), pela governadora em exercício Hana Ghassan.

"A governadora em exercício está assinando os projetos de lei", disse o governador. "São iniciativas que possam em cada escola criar a efetividade necessária e pensar estratégias, que vão desde a presença do policial na escola, mas também o reforço de psicólogos que possam identificar alunos e famílias que estejam necessitando de acompanhamento psicológico".

O governador afirmou que no âmbito da Polícia Militar será criado um Batalhão Escolar com efetivo e disse também que policiais na resera serão reconvocados com o propósito específico para o policiamento dentro das escolas nos 144 municípios paraenses".

"Agora eu passo a bola para você Hana, que está em Belém à frente do governo do Estado para assinar a lei e encaminhar a proposta para Assembleia Legislativa do Estado. Você como mãe sabe muito bem a importância destas iniciativas. Bora Trabalhar", concluiu o governador.

Na mesma postagem nas redes sociais do governo do Estado, a governador em exerício reafirmou a fala do governador, em vídeo gravado de Belem. "É isso mesmo governador, os episódios de violência no Brasil merecem uma resposta ágil e firme por parte do nosso Estado. Por esse motivo, sob o seu comando eu acabei de assinar as leis para garantir mais segurança aos nossos alunos e toda a comunidade escolar", observou ela.