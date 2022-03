Jovem de 23 anos é assassinada no trabalho por não aceitar pedido de namoro

O assassinato de Mariana Almeida da Silva, de 23 anos, no local de trabalho dela, uma empresa provedora de internet, comoveu a pequena cidade goiana de Teresópolis, no Estado de Goiás, centro-oeste do País. O crime aconteceu por volta das 13h30, desta segunda-feira (21). De acordo com a polícia, a vítima foi alvejada por vários disparos feitos por Fernando Inácio da Silva, de 37 anos. As informações são do site Metrópoles.

Ele entrou na empresa em que trabalhava a vítima, trocou algumas palavras com ela, que ainda levantou da cadeira, falou com ele, foi para a frente dele, recuou, pulou - já agitada com a arma apontada para ela - até que não teve mais tempo de nada, porque ele descarregou a arma em Mariana. Em seguida, Fernando pegou uma outra arma e atirou novamente contra a jovem, já morta, no chão. Depois tirou a própria vida.

As informações levantadas pela Polícia Civil apontam que Fernando Inácio da Silva queria namorar com a vítima. Ele já teria dado presentes para ela e insistia no namoro. Fernando passou a persegui-la, até o desfecho trágico desta segunda-feira.

