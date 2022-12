Jovem de 22 anos é morto na tarde desta terça (20) em Marituba

Um jovem de 22 anos, identificado como Jonys Davison, vulgo “Barriga”, foi assassinado na tarde desta terça-feira (20), no bairro Dom Aristides, em Marituba, na região metropolitana de Belém. Ainda não há detalhes sobre a motivação e circunstâncias do homicídio.

A ocorrência foi confirmada pela Polícia Científica, que já está em deslocamento para a cena do crime. A equipe de peritos irá fazer a análise e remoção do cadáver, bem como coletar vestígios que ajudem e identificar os autores do assassinato.