Jovem é morto a tiros no bairro da Pratinha, em Belém

Um homem identificado como Miguel Ferreira dos Santos, na faixa de 20 anos de idade, foi morto com tiros na cabeça no bairro Pratinha 2, em Belém, na tarde desta quarta-feira (18). O assassinato de Miguel foi cometido por dois homens na passagem Samaúma com a rua da Castanheira. Assim que o crime foi praticado, o clima ficou muito tenso na área, tanto que a imprensa teve dificuldade para a cobertura jornalística do caso.

Uma guarnição do 24º BPM esteve no local da ocorrência, organizando o espaço para a atuação dos policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e peritos da Polícia Científica do Pará (PCP). A chuva forte no começo da noite contribui para a tensão na área onde o fato se deu.

VEJA MAIS

Disparos

Miguel estava sentado na frente da casa dele. Em dado momento, dois homens encapuzados chegaram em uma moto ao local. Em seguida, passaram a fazer disparos contra a vítima. As primeiras informações sobre o assassinato são de que Miguel foi atingido com três tiros na cabeça indicando se tratar de uma execução. O jovem morreu de forma instantânea. O corpo dele foi colocado por familiares para o pátio da casa.

Circulou a informação de que o jovem havia sido orientado para não permanecer em circulação em via pública, sinal de que ele poderia estar recebendo ameaças de morte. Essa e outras informações são checadas pela Polícia.