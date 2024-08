Jovem de 19 anos é encontrado morto após desaparecer no Rio Xingu, em Brasil Novo

O corpo de Alessandro Araújo de Souza, de 19 anos, identificado apenas pelo prenome de, foi encontrado na manhã de segunda-feira (12/8), no Rio Xingu, em Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Um amigo da vítima relatou que os dois estavam bebendo em uma praia que fica no Travessão da 13, no sábado (10/8), quando o jovem teria passado mal, entrado no rio e sumido. A Polícia Civil apura o caso como "morte acidental".

Segundo o portal Confirma Notícia, a equipe do 9º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) relatou que as buscas por Alessandro foram difíceis, por conta das características geográficas do rio, que possui bastante pedras e corredeiras. O trabalho dos militares durou quase um dia e meio desde o desaparecimento do rapaz.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou nesta terça (13/8) que "as buscas iniciaram no domingo e o corpo foi encontrado na manhã de segunda". O CBMPA ainda comunicou que, após a localização do cadáver de Alessandro, a vítima "foi encaminhada à Polícia Científica".

O caso é investigado pela delegacia de Brasil Novo. A PC informou, em nota, à redação integrada de O Liberal que "perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".