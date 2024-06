Corpos das duas vítimas do naufrágio do rio Xingu em Altamira são encontrados

Os corpos das duas vítimas do naufrágio de uma pequena embarcação no rio Xingu foram encontrados, no início da tarde desta terça-feira (18/06), pela equipe de busca do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militares (9ªGBM). O naufrágio ocorreu na comunidade de Santa Maria, a 50 quilômetros de Altamira, município da região sudoeste do Pará.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os dois corpos flutuaram nas águas e foram encontrados pela equipe que contou com a ajuda de ribeirinhos. Os corpos chegaram em Altamira e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

O naufrágio da pequena embarcação aconteceu na noite do último domingo (16), quando um grupo de seis pessoas voltavam de rabeta para a comunidade de Santa Maria. O acidente ocorreu na localidade conhecida como Cachoeira do Jabuti. Quatro tripulantes conseguiram se salvar flutuando no rio até o resgate para os ribeirinhos. Duas pessoas desapareceram nas águas. Os desaparecidos eram um homem de 49 anos e um jovem de 15 anos.

Corpos das vítimas chegaram no porto de Altamira, no rio Xingu, nesta tarde e foram encaminhadas para a perícia. (Divulgação / 9ª GBM)

Buscas

As buscas pelas vítimas iniciaram na manhã da última segunda-feira (17). Foram destacados para a localidade uma equipe que contava com mergulhadores do 9º GBM. Os profissionais contaram com o apoio de ribeirinhos da área. O local conhecido como Cachoeira do Jabuti tem uma forte correnteza. A ação se concentrava em localizar as vítimas ou destroços da embarcação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a embarcação tinha oito metros de comprimento e transportava seis pessoas. A embarcação pertencia à Felix Pereira da Silva, morador da comunidade de Santa Maria. O local em que ocorreu o acidente é uma área isolada de difícil acesso e comunicação.

O grupo estava em uma localidade onde passou o dia. Eles retornavam à noite para a comunidade de Santa Maria. Quando passavam pela Cachoeira do Jabuti, por volta das 19h do domingo (16), a embarcação afundou após enfrentar um trecho de rebojo - espécie de redemoinho causado pela densidade da água e de uma formação geomorfológica. A localidade fica a cerca de duas horas de lancha de Altamira.