Homem morre após naufrágio com barco que transportava porcos no Marajó

Tarcísio Santos da Silva foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (4/06), no Lago Arari, próximo ao município de Santa Cruz do Arari, no Marajó, devido o barco dele ter sofrido um naufrágio. Conforme as informações iniciais, a embarcação de pequeno porte da vítima, que fazia o transporte de porcos, teria desaparecido na tarde de segunda-feira (3/06), após uma forte chuva que caiu na região.

A Polícia Militar já havia sido chamada para dar suporte na situação, pois a população informou que a vítima tinha sido vista pela última vez dentro da embarcação, no rio. Moradores, uma equipe da Polícia Civil e da Secretaria de Saúde se mobilizaram para realizarem as buscas iniciais pelo corpo de Tarcísio no rio. Nesta terça-feira, nas primeiras horas da manhã, populares informaram terem encontrado os porcos, sandálias e um boné que pertenciam ao homem após buscas no local do desaparecimento.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar havia sido acionada para dar suporte mais especializado na localização da vítima durante o dia, mas o corpo foi localizado antes da chegada dos especialistas.