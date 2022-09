'Joroca' é morto a tiros enquanto dormia na rede em Moju

Josias Lira da Silva, conhecido pela alcunha de “Joroca”, foi morto a tiros na manhã de quinta-feira (22) em Moju, município no nordeste do Pará. A vítima teria sido executada enquanto dormia numa rede. O corpo foi localizado por moradores. Supostamente, Josias teria envolvimento em crimes de violência sexual, mas nada foi confirmado pela Polícia Civil (PC). As informações são do Moju News.

De acordo com a PC, foram solicitados exames de necrópsia e local de crime. O corpo foi removido do local pela Polícia Científica do Pará (PCP).

VEJA MAIS

A Polícia Civil não soube informar quem teria cometido o crime. Até 17h de quinta-feira, ninguém tinha sido preso suspeito de envolvimento no homicídio. O caso é investigado pela delegacia do município de Moju.

“A Polícia Civil informa que o crime ocorrido nesta quinta-feira (22) é investigado pela delegacia do município de Moju. A vítima foi encontrada sem vida e com perfurações decorrentes de disparos de arma de fogo. Foram requisitadas as perícias de necrópsia e local de crime, assim como remoção do corpo. Diligências estão sendo realizadas para coletar maiores informações e identificar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, diz o comunicado.

Ajude a polícia nas investigações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.