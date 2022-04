Itaituba: Criminosos tentam roubar monomotor, mas caem logo após a decolagem

​Três criminosos armados tentaram roubar um avião monomotor, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado no último domingo (17). A ação criminosa não foi muito longe. Os suspeitos chegaram a levantar voo, porém a aeronave caiu pouco tempo depois da decolagem. Ninguém foi preso até o momento e não há relatos de feridos. A Polícia Civil investiga o caso.

Para chegar até a aeronave, os criminosos renderam o vigilante do aeródromo particular localizado na zona rural da cidade. Após a tentativa frustrada, o trio fugiu por uma área de mata e, até o momento, não foi localizado.

A queda deixou o monomotor, que pertence a um empresário, bastante danificado. O avião foi localizado virado com as rodas para cima. A Polícia Civil realiza buscas para tentar localizar os suspeitos, que poderão responder pelo crime de tentativa de roubo.​​