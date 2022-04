Maior multa da história da aviação americana é aplicada à passageira que foi presa com fita adesiva

A Administração da Aviação Federal (FAA) dos Estados Unidos aplicou uma multa de US$ 81.850 (cerca de R$ 380 mil) a uma passageira que precisou ser presa a um assento de avião com fita adesiva após atacar a tripulação e abrir a porta da aeronave durante o voo. Esta é a maior multa já aplicada pela FAA. As informações são do portal O Globo.

“Se você estiver em um avião, não seja um idiota e não coloque em risco a tripulação e outros passageiros”, declarou o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg.

O caso aconteceu em julho de 2021, durante um voo da American Airlines que ia de Dallas, no Texas, até Charlotte, na Carolina do Norte. A mulher penalizada com a multa teria ameaçado um membro da tripulação que se ofereceu para ajudá-la quando ela caiu no corredor. Ela também tentou abrir a porta da cabine, mas foi impedida.

A segunda maior multa já aplicada pela FAA foi no valor de US$ 77.272, a um homem que, durante um voo de Dallas até Atlanta, também em julho do ano passado, mordeu várias vezes outro passageiro e tentou abrir a porta do avião .