VÍDEO: Em Belém, passageira é retirada de voo por se recusar a usar máscara

Durante a madrugada desta sexta-feira (30), um voo que saiu de Belém com destino a São Paulo, precisou retornar à capital paraense devido uma confusão no avião. Uma passageira se recusou a usar máscara de proteção dentro da aeronave e o piloto decidiu retornar para que a mulher fosse retirada do voo. As informações são do Portal Metrópole para Todos.

Segundo relatos de passageiros, o avião já havia decolado há cerca de uma hora e meia quando o tumulto começou. Ao pousar novamente em Belém, a passageira precisou ser retirada da aeronave pela Polícia Federal. Imagens de gravação mostram que, no momento que a mulher sai da aeronave, os outros passageiros aplaudem a ação.

Após a confusão, muitas pessoas reclamaram que, devido a situação, perderam suas conexões, foram remanejados para outros vôos e tiveram suas malas extraviadas.