Passageira tenta despachar botijão de gás em voo comercial; vídeo

No Aeroporto Internacional do Recife, em Pernambuco (PB), uma passageira tentou despachar, na madrugada desta quarta-feira (23), um botijão de gás de cozinha em um voo comercial, com destino a São Paulo. O objeto estava dentro de uma caixa e foi descoberto ao passar na esteira. Um funcionário da companhia aérea advertiu a mulher, ao encontrar o recipiente: ‘A senhora derruba um avião com um negócio desses’, disse. Assista ao vídeo:

Esse é um procedimento padrão de segurança das companhias aéreas. Ao identificar que a bagagem tinha um item perigoso, o funcionário explicou os riscos.

Quais os itens que não podem ser levados em um voo?

Armas (pistolas e outros dispositivos que disparem projéteis);

Objetos pontiagudos ou cortantes (tesouras, alicates de unha, estiletes, canivetes e facas);

Ferramentas de trabalho

Substâncias explosivas, incendiárias ou inflamáveis

Substâncias químicas, tóxicas e outros itens perigosos.

Nos voos internacionais, frascos de líquidos com capacidade superior a 100 ml também não são admitidos.