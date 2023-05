Irmãs adolescentes são mortas a tiros no sudoeste do Pará; uma delas estava grávida

Duas irmãs foram mortas a tiros na madrugada desta segunda-feira (15), em Pacajá, no sudoeste paraense. As vítimas foram identificadas como Rosiane Marinho Lima, de 14 anos, e Aliny Marinho Lima, de 17 - esta última, grávida, com seis meses de gestação. O duplo homicídio abalou a cidade do interior do Pará.

A polícia foi acionada por volta de 01h40, após receber denúncias de moradores de que disparos teriam sido ouvidos na rua Princesa Izabel, no bairro Alto Bonito. Ao chegar no local, a PM se deparou com as jovens mortas em via pública, ambas vítimas de tiros fatais.

VEJA MAIS

Informações colhidas pelas polícia junto a testemunhas apontam que as vítimas caminhavam pela via, quando dois suspeitos apareceram em uma otocicleta e efetuaram disparos contra as adolescente. Uma terceira pessoa que estava com elas ainda conseguiu fugir correndo.

Uma das linhas de investigação é de que o crime se trata de feminicídio, já que um dos suspeitos teria algum tipo de relação com uma das vítimas. As duas jovens eram estudantes da Escola Municipal Pacajá, que suspendeu as aulas devido ao ocorrido.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial com o objetivo de identificar a autoria do crime esclarecer a motivação. Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.