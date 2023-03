PM mata três suspeitos de tráfico em Pacajá; outras três pessoas podem ter fugido

Três suspeitos de tráfico de drogas foram mortos pela Polícia Militar, em Pacajá, sudoeste do Pará, nesta quarta-feira (15). A operação começou após uma equipe da PM receber denúncias anônimas sobre um bando armado de seis pessoas que estaria na cidade. Durante as rondas, os policiais conseguiram encontrar metade do grupo, que trocou tiros com os militares. Dois morreram na hora. A Polícia Civil investiga o caso.

As buscas começaram durante a madrugada de quarta. Os suspeitos estariam escondidos em uma área de mata na Vicinal Lisboa, a cerca de 80 km de distância do centro de Pacajá. Eles estavam em uma casa. No relato dos policiais militares, assim que o bando avistou a equipe, começou a atirar. Foi quando os dois primeiros homens morreram. Um terceiro fugiu. As outras três pessoas mencionadas nas denúncias não foram localizadas.

Os PMs entraram no imóvel para revistar e encontraram três armas, munições e uma quantidade de drogas que eram semelhantes a maconha. Todo o material apreendido será encaminhado à Polícia Científica do Pará para análise. Tudo foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Jacundá. Enquanto os procedimentos cabíveis eram feitos, a PM e a PC receberam novas denúncias, apontando que o fugitivo havia retornado ao imóvel onde ocorreu o confronto.

De volta ao local, os policiais localizaram o suspeito, que teria reagido e foi baleado. Morreu na hora. A arma apreendida com ele foi apresentada à PC. Em relação aos outros possíveis três membros do grupo armado, a Polícia Civil pede que informações que possam ajudar a identificá-los e localizá-los sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). A identidade do informante é mantida em sigilo e a ligação é gratuita.