Comandante americano é condenado a três anos de prisão por tentar matar africano em Icoaraci

O americano Leroy Wesley Lewis foi condenado na manhã desta quinta-feira (16) a três anos de prisão em regime aberto por tentativa de homicídio contra o africano Abdoulie Touray, em Belém. O crime ocorreu em Icoaraci no dia 28 de outubro de 2007, por volta das 22h. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a vítima e o réu eram amigos e tripulantes de navio de Gâmbia, país o qual Abdoulie nasceu.

A sessão ocorreu na 4ª Vara do Tribunal do Júri, na capital paraense, e foi presidida pelo juiz titular da alçada, Dr. Claudio Hernandes Silva Lima. Quatro testemunhas foram arroladas pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Leroy era capitão da marinha mercante e, após cometer o crime, permaneceu no bar e foi detido em flagrante. O defensor público Alex Noronha, que atuou na defesa do réu, o inglês foi autorizado a voltar para seu país de origem. Marlúcia de Azevedo Pontes, dona do estabelecimento onde tudo ocorreu, compareceu ao júri e afirmou que a arma era de Leroy.

De acordo com o TJPA, o réu foi defender a mulher dele, que teve um desentendimento com o africano. Abdoulie teria pego uma barra de ferro ao ver o capitão Leroy estar armado. Outra testemunha no processo criminal alegou que a arma era da vítima e, também, confirmou a versão do réu.

O promotor de Justiça Reginaldo César Lima Álvares sustentou a acusação de tentativa de homicídio. Os jurados votaram reconhecendo que o réu não tinha intenção de matar a vítima, apenas lesioná-la. Sendo assim, o juiz desclassificou o crime para lesão corporal grave, fixando a sentença em três anos de reclusão.