Homem acusado de matar cachorro com tiro na Pedreira perde cargo da PM

A juíza Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma determinou, nesta quarta-feira (15), a perda do cargo público de Luiz Augusto de Almeida da Silva de cabo da Polícia Militar. O ex-policial matou um cachorro, chamado de “Lobinho”, com um tiro no Natal de 2020, no bairro da Pedreira, em Belém. Luiz foi condenado em novembro do ano passado a quatro anos e oito meses de reclusão e multa, por ter assassinado o animal.

VEJA MAIS

Segundo a decisão, a juíza levou em conta o “... art. 92, I, alínea “b” do Código Penal Brasileiro, ante o quantum da pena imposto ao sentenciado, e considerando a independência das esferas administrativa e criminal, este Juízo decreta a perda do cargo público, com fulcro no art. 92, I, alínea “b” do Código Penal Brasileiro, devendo ser oficiado ao Comando Geral da Polícia Militar acerca dessa decisão, bem como aos demais órgãos competentes, caso necessário”.

Sobre o caso

Em janeiro do ano passado, Luiz havia sido expulso da corporação pelos maus tratos. Ele era lotado na Companhia Independente de Policiamento Turístico – CIPTUR. No dia seguinte a morte do cachorro, o governador Helder Barbalho anunciou, em suas redes sociais, no dia 26 de dezembro, que a Polícia Militar do Pará iria afastar imediatamente o PM acusado de ter assassinado o cachorro, com dois tiros no começo da manhã desta sexta-feira de Natal (25), no bairro da Pedreira, em Belém.

O crime ocorreu na esquina de um prédio localizado na Angustura com a Visconde de Inhaúma. Testemunhas disseram, à época, que os tiros foram dados de forma gratuita, entre 6h30 e 7 horas da manhã. Antes, o autor dos disparos teria perguntado se cão tinha dono. O caso foi denunciado pelas redes sociais e ganhou grande repercussão.