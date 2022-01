Cabo que matou cachorro, em Belém, é expulso da Polícia Militar

Foi expulso da Polícia Militar o cabo que, no ano passado, matou um cachorro, no bairro da Pedreira, em Belém. Em suas redes sociais, na noite deste sábado (8), o abrigo Au Family destacou a decisão. “Militar que matou o cachorro Lobinho no Natal de 2020 foi expulso da PM. Decisão histórica para a causa animal”, escreveu.

A punição disciplinar de exclusão do militar foi a “bem da disciplina”. O cabo Luiz Augusto de Almeida da Silva era lotado na Companhia Independente de Policiamento Turístico – CIPTUR. No dia seguinte ao baleamento, o governador Helder Barbalho anunciou, em suas redes sociais, no dia 26 de dezembro, que a Polícia Militar do Pará iria afastar imediatamente o PM acusado de ter assassinado o cachorro, com dois tiros no começo da manhã desta sexta-feira de Natal (25), no bairro da Pedreira, em Belém.

O crime ocorreu na esquina de um prédio localizado na Angustura com a Visconde de Inhaúma. Testemunhas disseram, à época, que os tiros foram dados de forma gratuita, entre 6h30 e 7 horas da manhã. Antes, o autor dos disparos teria perguntado se cão tinha dono. O caso foi denunciado pelas redes sociais e ganhou grande repercussão.