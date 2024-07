Instrutor de artes marciais suspeito de estuprar aluna é preso pela PC, em Redenção

A Polícia Civil prendeu um instrutor de artes marciais na terça-feira (23/7), em Redenção, no sul do Pará, suspeito de estuprar uma das alunas. De acordo com a PC, o caso teve bastante repercussão e a equipe da Delegacia de Homicídios (DH) da região realizou diversas buscas até a captura do investigado.

Por meio da Delegacia de Homicídios de Redenção foi cumprido o mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente (DEAM/DEACA) do município. O mandado havia sido expedido pela Vara Criminal de Redenção.

O homem foi autuado e encaminhado para a Delegacia de Redenção onde realizou os procedimentos cabíveis. Depois foi conduzido para a Unidade de Custódia e Reinserção e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Estupro de vulnerável

O estupro de vulnerável é caracterizado pelo Código Penal pela conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso contra menor de 14 anos, independentemente do consentimento da vítima “ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime”. A pena para quem cometer esse crime varia de 8 a 15 anos, podendo chegar até o dobro disso se a conduta criminosa terminar com lesão corporal grave ou a morte da vítima.