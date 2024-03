Instalador de antenas parabólicas é encontrado morto ao lado de igreja em Anapu

Um homem identificado apenas como “Mineiro da Sky” foi morto a tiros na noite do último domingo (25), na área central de Anapu, sudoeste do Pará. O corpo da vítima, que trabalhava como instalador de antenas parabólicas, foi encontrado somente na manhã desta segunda-feira (26), em um terreno ao lado de uma igreja. Segundo a polícia, o crime foi cometido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Até o momento, a motivação e a autoria do homicídio são desconhecidas. Ninguém foi preso.

VEJA MAIS

Testemunhas relataram às autoridades policiais que “Mineiro da Sky” estava em um bar próximo da avenida Getúlio Vargas, no momento em que os suspeitos se aproximaram e o abordaram. Ainda segundo os relatos, um dos ocupantes do veículo atirou contra o instalador de antenas, que ainda tentou correr enquanto era perseguido. Após o crime, os suspeitos fugiram e a vítima não foi mais vista.

Na manhã desta segunda, o corpo de “Mineiro da Sky” foi encontrado em um terreno ao lado de uma igreja na avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade.

Como havia marcas de ferimentos causados por disparos de arma de fogo, o corpo do instalador foi removido e encaminhado à perícia. A Polícia Civil de Anapu abriu inquérito para investigar as circunstâncias do assassinato.