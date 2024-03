Corpo de homem é encontrado às margens de vicinal no Pará; a suspeita é de tiro acidental

Um homem identificado como Edivaldo Viana de Sousa foi encontrado morto às margens de uma vicinal na região do Cupuzeiro, zona rural de São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense. A Polícia Civil foi informada sobre o caso na tarde de domingo (25), mas não há confirmação se a morte ocorreu nessa mesma data.

As primeiras informações levantadas pelas autoridades policiais apontam que a vítima pode ter sido atingida fatalmente pela própria arma que usava, uma espingarda caseira. A polícia não forneceu detalhes sobre o que a vítima estaria fazendo na área onde seu corpo foi encontrado. Também não confirmou se a arma foi encontrada no local.

Equipes da delegacia do município estiveram no local da ocorrência e acompanharam os trabalhos da Polícia Científica, que analisou e removeu o cadáver para a sede do Instituto Médico Legal (IML). Também foram coletados vestígios que vão ajudar a polícia a esclarecer a dinâmica do ocorrido e, assim, elucidar o caso.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil reforçou que investiga o ocorrido. Perícias foram solicitadas e testemunhas ouvidas para auxiliar nas investigações.