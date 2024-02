Homem é encontrado morto com marcas de tiros, em Ourilândia do Norte

Na manhã desta segunda-feira (26), o corpo de um homem, identificado somente como Antônio, foi encontrado por moradores da rua 31, no setor Paulista, no município de Ourilândia do Norte, sul do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima apresentava marcas de tiros na região do peito e há possibilidade do corpo ter sido desovado no local.

O crime teria acontecido na madrugada desta segunda. A vítima foi encontrada jogada em frente a uma residência e também apresentava alguns ferimentos pelo pescoço, não havendo informação sobre o que teria causado a lesão. Vizinhos da área informaram não ter ouvido os tiros, o que faz as autoridades policiais acreditarem que Antônio pode não ter sido morto na área. Após a perícia no corpo e no local, o cadáver foi removido pelo IML.

Ainda não há muitas informações sobre o que poderia ter motivado o crime ou quem são os executores da vítima. Todos os relatos colhidos no local, assim como o que foi apurado pelos agentes, serão usados nas investigações.