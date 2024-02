Idoso dono de bar é executado em Marabá

O idoso, identificado como Sued Farias Guimarães, foi alvejado com disparos de arma de fogo, no bairro Marabá Pioneira, na noite de domingo (25). Conforme as informações iniciais, a vítima foi morta por dois homens que chegaram em uma moto. O crime ocorreu no bar que Sued era dono, na Travessa Antônio Pimentel,onde também ficava a casa dele.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que viram o momento que dois homens em uma motocicleta modelo Honda Biz chegaram ao estabelecimento. O garupa, que estava com a arma de fogo na mão, entrou no local e fez ao menos três disparos contra o idoso. A vítima, que estava próxima a uma mesa de bilhar, caiu no chão já sem vida. Logo após o crime, o executor retornou para a moto e a dupla fugiu.

Os vizinhos, ao ouvirem os disparos, correram até o local e encontraram o idoso morto. Não há informações sobre a motivação do crime ou sobre a identidade dos homens na moto. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área, para que a polícia Civil e científica realizassem os primeiros levantamentos e perícia na área. Logo após, o corpo de Sued foi removido.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá trabalham para identificar os envolvidos no homicídio.