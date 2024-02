Idoso é encontrado morto em córrego de Medicilândia

O aposentado Benedito Luiz, de 80 anos, foi encontrado morto, na tarde de sexta-feira (23), em um córrego do bairro Vila Nova, em Medicilândia, no sudoeste do Pará. O corpo dele estava de roupa sobre uma pedra e com a cabeça dentro d’água. Até o momento, as autoridades não falaram sobre o que teria acontecido com Benedito. Mas o caso é investigado pela Polícia Civil. Com informações do Confirma Notícia.

VEJA MAIS

Moradores da área avistaram o corpo, acionaram a polícia e publicaram uma foto da vítima nas redes sociais. Uma familiar reconheceu o idoso e avisou os demais parentes.

Os outros integrantes da família de Benedito foram até o local e confirmaram que se tratava do aposentado. A Polícia Científica foi acionada para remover o cadáver e realizar exame de necropsia, que deve ajudar a entender o que aconteceu com Benedito.

As autoridades não descartam morte acidental. Porém, apenas o laudo cadavérico confirmará o que houve com o idoso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.