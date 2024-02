Idoso é encontrado morto dentro de banheiro de ônibus, na Alça Viária

Um idoso identificado como Eduardo Raimundo Magalhães da Costa foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (1) dentro do banheiro de um ônibus que faz viagens intermunicipais. Os passageiros do coletivo teriam percebido o óbito do idoso quando estavam na Alça Viária, no trecho que pertence ao município do Acará. Ainda não há informações sobre o que teria causado a morte de Eduardo Raimundo.

Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus teria saído do município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, e tinha como destino a capital paraense. Pela listagem de passageiros, Eduardo Raimundo embarcou no coletivo quando estava na cidade de Parauapebas. Os relatos de passageiros seriam que o idoso estaria vindo à Belém para fazer um tratamento médico.

No que consta no boletim, passageiros que estavam sentados próximo a poltrona de Eduardo relataram que o idoso tossia muito e teria ido para o banheiro do veículo por volta das 04h. Às 5h30, as pessoas que queriam usar o banheiro perceberam que o local ainda era ocupado e avisaram ao motorista. O condutor bateu na porta e não teve respostas, então teria olhado pela janela, no lado de fora, e viu que o idoso estava sentado no vaso sanitário já em óbito.

O motorista seguiu viagem com o ônibus até a barreira da Polícia Rodoviária Militar, na Alça Viária, e foi orientado pelos agentes a ir até a 15ª Seccional Urbana de Marituba. No local, ocorreram os procedimentos cabíveis e a Polícia Científica realizou a perícia no corpo. Logo depois, o IML realizou a remoção do corpo de dentro do transporte.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da seccional de Marituba solicitaram perícias e investigam as circunstâncias da morte. Testemunhas estão sendo ouvidas.