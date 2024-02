Corpo de homem com várias perfurações é encontrado em Outeiro nesta sexta-feira

O corpo de um homem foi localizado, nesta sexta-feira (23), no bairro Itaiteua, na ilha de Outeiro, distrito administrativo de Belém. A vítima é um homem, ainda sem identificação. O corpo foi encontrado na passagem da FAB, entre as estradas do Outeiro e do Itaiteua, no ramal do Itaiteua.

Ainda segundo as primeiras informações, moradores viram o corpo de um homem com várias perfurações e o crânio aberto, e acionaram a Polícia. Perto do local foram encontradas uma faca e uma foice. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime. A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a perícia no local. Policiais civis da Divisão de Homicídios de Icoaraci também estão na cena do crime, juntamente com militares do 26º BPM.

A Polícia Civil informa que a vítima ainda não foi identificada. Equipes da Divisão de Homicídios de Icoaraci foram acionadas para dar apoio na investigação, coordenada pela Delegacia de Outeiro. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso.