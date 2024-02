Jovem é assassinado a pauladas na comunidade São José, em Santarém

Um jovem identificado como Felipe Pinto Caldeira, de 22 anos, foi brutalmente assassinado na noite de domingo (25), na comunidade São José, região do Planalto, em Santarém, oeste do Pará. De acordo com os policiais, a equipe foi acionada para verificar um homicídio por disparos de arma de fogo, mas ao chegar no local constatou que Felipe foi morto a pauladas.

Conforme as informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada por volta de 22h. Os populares informaram sobre a morte do jovem e os agentes foram até o Ramal do Japonês, que fica há aproximadamente 50 metros da BR-163, onde encontraram o corpo. No entanto, se depararam com a vítima com hematomas de espancamento, causados por golpes de pauladas.

A PM isolou a via, pois o corpo de Felipe estava atravessado na estrada de terra. Depois, a Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia e a remoção do corpo da cena do crime. Até o momento não há informações sobre os autores do crime ou qual seria a motivação para o crime brutal. Buscas estão sendo realizadas na área para tentar localizar algum suspeito e mais informações sobre o ocorrido.