Incêndio em prédio no Marco: serviço de água e elevadores seguem afetados, diz familiar de moradores

Os moradores do prédio residencial Porto do Sol, no qual um apartamento pegou fogo na tarde do último sábado, 7, no bairro do Marco, em Belém, já foram autorizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) a retornarem para suas moradias. Apesar da liberação, serviços como o fornecimento de água e funcionamento dos elevadores ainda seguem afetados.

Conforme familiar de um casal que mora no prédio, mas que preferiu não se identificar nesta reportagem, dos três elevadores do residencial, apenas um está funcionando e o serviço de abastecimento de água não está disponível em alguns apartamentos.

"Alguns apartamentos estão sem água. [Ainda ontem] umas pessoas estavam com balde buscando água na área de lazer, mas a área foi interditada ontem a noite, porque tinha muitos estilhaços por lá, caindo inclusive", detalha.

VEJA MAIS

A pessoa ouvida pela reportagem detalhou que o prédio foi liberado para retorno dos moradores ainda na noite de sábado, por volta das 20h. "Alguns não dormiram lá. Foram dormir em casa de parentes. Mas quem não tinha para onde ir, dormiu lá mesmo", afirma.

A fonte conta que faz pouco tempo que deixou de morar no prédio, local onde viveu por 10 anos, mas seus familiares continuam morando lá e estavam entre os que precisaram sair às pressas no sábado. A pessoa detalha que o prédio possui 29 andares, com quatro apartamentos e três elevadores por andar. Neste domingo, além da falta de água e de maior parte dos elevadores interditados, o cheio no local ainda é desconfortável: "muito cheiro de queimado ainda", descreve a fonte.