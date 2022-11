Incêndio destrói carreta próximo ao porto de Vila do Conde, em Barcarena

Uma carreta foi tomada pelo fogo na manhã do último domingo (19), em frente ao prédio da subestação receptora da Companhia Docas do Pará (CDP), em Barcarena, na região nordeste do Pará. O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 10h50, para comparecer ao local, porém o veículo já estava tomado pelas chamas. O motorista, identificado como Raimundo Cirilo, não sofreu nenhum ferimento.

O incidente ocorreu quando a carreta deslocava-se com contêineres para o pátio de uma empresa no porto de Vila do Conde. De acordo com o relato do motorista da carreta, o incêndio ocorreu por conta de um curto na fiação elétrica, que em contato com a materiais inflamáveis na parte interna do veículo, se alastrou rapidamente, impedindo a utilização do extintor.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda um retorno.