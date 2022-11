Polícia Civil investiga causas do incêndio que destruiu três ônibus na Águas Lindas

Três ônibus de transporte alternativo foram consumidos por um incêndio, por volta das 6h, desta sexta-feira (18), na garagem da empresa, localizada na rua Osvaldo Cruz, próximo à entrada da Olga Benário, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O caso é investigado pela delegacia de Polícia Civil do Júlia Seffer, que trabalha com as hipóteses de precariedade dos veículos ou vandalismo.

Os ônibus destruídos circulavam tanto no bairro como também realizavam viagens, informou o proprietário da empresa, Odmar Rocha. Ele afirmou que o fogo começou por conta de uma pane elétrica em um dos veículos, que acabou atingido os demais. “No momento em que o primeiro motorista ligou a chave deu a pane elétrica, uma labareda. Daí pegamos os extintores dos outros carros, mas não deu para apagar a fogo”, disse o empresário.

Ainda de acordo com as informações do proprietário, outros dois veículos quase foram atingidos pelas chamas, no entanto, os funcionários conseguiram tirá-los e colocá-los na pista. “Tinham mais ou menos uns três funcionários para ajudar a apagar o fogo. Nós ligamos para os bombeiros, mas sem sucesso, eles chegaram depois de duas horas, e o fogo já tinha consumido, não dava para fazer mais nada”, contou Odmar.

Os policiais civis tiveram conhecimento do caso por volta das 8h, contou o delegado Wellington Guedes, responsável pela delegacia de Polícia Civil do Júlia Seffer. Ele ainda comentou sobre as impressões iniciais do caso. “As primeiras diligências estão no sentido de duas vertentes. Tem a linha dos moradores que falaram da precariedade do transporte e do vandalismo praticado por dois homens que estavam em uma moto. Mas só no final das investigações podemos dar um posicionamento melhor”, relatou.

A Polícia Militar informou por meio de nota que “equipes do 30º Batalhão foram acionadas para verificar a informação de que três ônibus haviam incendiado, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. O fato foi constatado e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA) atuou para apagar o incêndio”.

Também via nota, o CBMPA infomrou que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil “atuaram nesta ocorrência de incêndio na rua Oswaldo Cruz, no bairro Águas Lindas, na manhã de hoje (18), que atingiu três automóveis, sendo dois ônibus e um veículo pequeno. Ninguém ficou ferido”.