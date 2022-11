Homens armados ateiam fogo em veículos em posto de concessionária na BR-163; vídeo

Um grupo de homens armados - alguns encapuzados - ateou fogo em veículos que estavam na base da concessionária Rota do Oeste, na BR-163, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Nas imagens que foram captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, foi registrado o momento do ataque a um guincho e a uma ambulância.

Os criminosos chegaram distribuídos em duas caminhonetes. Eles desceram e jogaram garrafas com material inflamável dentro dos veículos. Ninguém ficou ferido.

