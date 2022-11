Incêndio de grandes proporções atinge depósito comercial em Terra Santa, oeste do Pará

Um depósito comercial foi consumido pelo fogo durante a madrugada desta terça-feira (29), em Terra Santa, no oeste do Pará. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as chamas no interior do imóvel, que fica localizado no bairro Juvenil, e as pessoas tentando apagar o fogo, uma vez que não há unidade do Corpo de Bombeiros no município. Com informações de O Estado Net.

Moradores contam que o incêndio teve início por volta das 4h30. O galpão é parte de um estabelecimento comercial que vende eletrodomésticos e outros produtos de varejo. Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ouvir alguns estampidos e pequenas explosões.

A tentativa dos moradores de apagar o fogo ajudou a evitar que as chamas se alastrassem para outros imóveis. Carros-pipas cedidos pela Prefeitura também foram usados para conter o incêndio. Não houve registro de feridos. As causas do sinistro ainda são desconhecidas.

A redação integrada de O Liberal busca mais informações junto à Prefeitura de Terra Santa.