Incêndio atinge igreja no bairro do Marco, em Belém

Um incêndio atingiu uma igreja localizada na avenida Duque de Caxias, próxima à travessa Vileta, no bairro do Marco, em Belém, na tarde desta segunda-feira (3). Ninguém ficou ferido e as causas do fogo ainda estão sendo investigadas.

O tenente-coronel Natanael, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), informou que o incêndio começou no primeiro andar do imóvel e que a equipe foi acionada por volta das 13h10. “Havia muito papel que entrou em combustão. Ainda não sabemos a origem do fogo, mas a perícia será acionada. Foi uma perda média. A parte interna, onde o público costuma ficar, não teve prejuízo, apenas o depósito”, explicou.

Dificuldade no acesso e muita fumaça

Segundo o oficial, o maior desafio no combate às chamas foi o acesso ao local, considerado confinado e com grande quantidade de fumaça. “Os nossos militares utilizaram Equipamento de Proteção Respiratória (EPR) para evitar asfixia com os produtos químicos, mas tudo ficou sob controle”, afirmou.

A análise preliminar do CBMPA não identificou danos estruturais nos imóveis vizinhos. Já o superintendente da Defesa Civil de Belém, Vitor Magalhães, informou que os danos se concentraram na fachada da igreja. “Os nossos engenheiros estão fazendo a vistoria junto com o Corpo de Bombeiros para identificar o início da ocorrência. Tudo indica que pode ter sido um problema elétrico, mas seguimos investigando”, destacou.

Perícia deve indicar causa do incêndio

Magalhães explicou que a perícia do Corpo de Bombeiros deve ficar pronta em cerca de 30 dias, enquanto o laudo da Defesa Civil deve ser concluído em até 48 horas. “Para identificar a causa exata, será necessário aguardar o resultado da perícia dos bombeiros”, concluiu