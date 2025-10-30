Incêndio atinge estabelecimento na Marambaia, em Belém
As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Não há informações sobre feridos.
Um estabelecimento comercial localizado na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém, foi atingido por um incêndio na noite desta quinta-feira (30).
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas bastante altas e a movimentação de pessoas tentando conter o fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas com o apoio de funcionários do próprio estabelecimento.
Palavras-chave
