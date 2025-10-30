Incêndio atinge estabelecimento na Marambaia, em Belém

Um estabelecimento comercial localizado na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém, foi atingido por um incêndio na noite desta quinta-feira (30).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas bastante altas e a movimentação de pessoas tentando conter o fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas com o apoio de funcionários do próprio estabelecimento.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Não há informações sobre feridos.