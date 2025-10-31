Incêndio de grandes proporções atinge área de mata próxima à rodovia Transamazônica, em Marabá

Um incêndio de grandes proporções atinge, na noite desta quinta-feira (31), uma área de mata localizada às margens da Rodovia Transamazônica (BR-230), no perímetro urbano de Marabá, no sudeste do Pará.

O fogo consome rapidamente a vegetação e provoca uma densa fumaça visível de vários pontos da cidade. O local em chamas fica a poucos metros da Folha 33, uma área densamente habitada e com muitos estabelecimentos comerciais.

De acordo com informações de moradores, o incêndio começou há cerca de 40 minutos e, até o momento, não há presença de equipes do Corpo de Bombeiros no combate às chamas. A proximidade do fogo com residências e comércios preocupa moradores e motoristas que trafegam pela rodovia.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre a extensão da área atingida.

A reportagem apura maiores informações sobre a ocorrência.