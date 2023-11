Incêndio atinge floresta na Serra do Castanhal, em Juruti; Vídeo

Um vídeo que circula pelas redes sociais vem levantando o debate sobre as queimadas na Amazônia paraense. Uma das cenas mostra grandes labaredas atingindo uma floresta, na Serra do Castanhal, em Juruti, no Oeste do Estado. O Corpo de Bombeiros do Pará informou que uma equipe atua no monitoramento da situação.

Uma floresta da Serra do Castanhal, em Juruti, no Oeste do Estado, estaria sendo consumida pelo fogo, de acordo com um vídeo que circula na internet. Nas imagens é possível perceber que a pessoa que filma de longe tenta mostrar a proporção das grandes chamas.

Até o momento não foi confirmada a causa e nem a proporção do incêndio, se há pessoas ou animais feridos. No entanto, conforme a nota do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou: "uma equipe atua no monitoramento e controle das chamas para evitar o avanço do fogo", afirmava.

Alguns comentários no vídeo questionam por qual razão a situação ainda não foi controlada. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), entre os meses de janeiro e outubro de 2023, o estado do Pará, entre os estados brasileiros, apresentou o maior número de casos de queimadas no país. Cerca de 31.119 focos de incêndio foram registrados. Ainda conforme o Instituto, o número representa o segundo pior mês de outubro em 25 anos.

Ontem, 4, o DJ Alok também postou em suas redes um vídeo de um incêndio em Alter-do-Chão e escreveu: - "SOS Amazônia / SOS Amazon! Alter do Chão 2 - Manaus amanheceu assim hoje / This is how the city of Manaus woke up this morning", disse na legenda

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Pará, Centro Integrado de Operações (CIOp) e com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) solicitando esclarecimento sobre a situação na área.