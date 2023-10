Castanhal: queimadas se espalham pelo município

Vídeos e fotos de queimadas em diversos pontos de Castanhal, circulam nas redes sociais desde o começo do mês de outubro. Eles mostram as queimadas em terrenos particulares e baldios, na frente de residências e até mesmo em áreas mais nobres da cidade como nas proximidades do antigo parque do Ibirapuera, bairro Nova Olinda.

“Se não bastasse o calor que estamos passando ainda temos que sofrer com essa fumaça podre provocada pelas queimadas que esses vizinhos insistem em fazer”, desabafou a moradora Marta Alves da Silva.

“Não aguentamos mais isso. Castanhal se tornou cidade sem lei. E não sabemos a quem denunciar. Só nos resta ligar para os Bombeiros virem apagar o fogo”, relatou o morador José Alves.

A prática é proibida por lei federal nº 9.605/1998, de crimes ambientais e pode gerar multa, além de prejudicar a saúde da população e do meio ambiente. A secretária municipal de Meio Ambiente, Núbia Lago explica que até o final do mês de outubro será realizada uma reunião de alinhamento com Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

“Precisamos do apoio de todos os órgãos. A secretaria de meio ambiente exerce a fiscalização no sentido administrativo quando recebemos denúncias de pessoas que se sentem incomodadas com a situação. Essas queimadas geralmente ocorrem em áreas privadas. As pessoas queimam folhas nos seus quintais em plena zona urbana. Quando a gente recebe a denúncia os fiscais vão até o local”, explicou.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a multa para quem pratica a queimada vai de 50 reais a 50 milhões.

“As pessoas fazem isso por falta de conscientização ambiental e a gente não faz nenhum termo que infração ou de autuação da primeira vez, fazemos conscientização ambiental e pedimos para ela assinar um termo de conscientização para que isso não aconteça mais”, explicou Núbia Lago.

Além das pequenas queimadas em quintais, Castanhal tem registrado as queimadas ‘limpa de terreno’, que é quando o dono do local queima a vegetação para iniciar a construção de um imóvel.

“Nesses casos as queimadas são criminosas. A pessoa toca fogo e vai embora. A gente chega lá e não tem ninguém. E não temos o que fazer porque o fogo já se alastrou e só resta chamar o corpo de bombeiros. Então praticamente não tem como fazer a autuação sem ter o infrator”, disse Nubia Lago.

“90% das queimadas não são acidentais e sim criminosas. As pessoas querem limpar o terreno dentro da cidade e fazer limpeza de capina e tocar fogo e quando você vê a proporção está enorme e só é prejuízo na área da saúde e do meio ambiente”, observou a secretária.

Serviço:

Disque denúncia: 91 984403379

Emergência Corpo de Bombeiros: 193