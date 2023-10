Fogo na floresta: indígenas Mundurukus denunciam incêndio na TI Sawré Muybu, no Pará

Há pelo menos quatro dias e até esta sexta-feira (20), ocorre uma queimada ilegal na Terra Indígena Sawré Muybu, sobreposta à Floresta Nacional Itaituba II, segundo denúncia de indígenas da etnia Mundurukus, da região do Médio Tapájós, no Pará. Alessandra Korap, presidente da Associação Indígena Pariri, informa que o território está sendo atingido em cheio pelo fogo, mas nada ainda foi feito para conter as chamas.

“Em todo canto está havendo crime ambiental para aumentar pasto, colocar soja e a gente não está aguentando mais. E mesmo com tudo isso, os órgãos não estão fazendo o seu trabalho de fiscalizar e punir as pessoas que cometem esses crimes. E o povo Munduruku pede urgentemente que façam algo!”, disse Korap, ao protocolar a denúncia no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Itaituba na manhã de hoje (20).

Alessandra também apela que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) invista no ICMBio para o combate às queimadas na região. “Tem que ajudar o ICMBio no pré-fogo que precisa de equipamentos urgente. Não vamos esperar o inverno chegar porque é agora que está tendo queimada na Amazônia”, enfatiza.

A Terra Indígena Sawré Muybu, de ocupação tradicional do povo Munduruku, está ainda em fase de identificação e delimitação pela Fundação Nacional do Indígena (Funai), localizada nos municípios de Itaituba e Trairão, na região do Médio Tapajós, no Pará.

O território é símbolo de resistência a hidrelétricas, garimpo e desmatamento, como destacam as lideranças indígenas da região. A ameaça representada pela construção da hidrelétrica São Luiz do Tapajós, que teve sua licitação em 2015, tornou-se um fator determinante para que os Munduruku optassem por organizar-se de forma autônoma. E após manifestações e denúncias dos indígenas, o Ibama suspendeu o processo de licenciamento do projeto em 2016.

Em abril do mesmo ano, a Funai publicou o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Sawré Muybu. No entanto, desde então, o processo de demarcação dessa terra indígena encontra-se paralisado.