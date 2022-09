Incêndio atinge estabelecimento comercial em São Domingos do Capim, nordeste do Pará

Um incêndio tomou conta de um estabelecimento comercial na manhã desta terça-feira, 27, em São Domingos do Capim, região nordeste do Pará. De acordo com informações da prefeitura da cidade, o local fica na Avenida Pinheiro, bairro Centro, próximo ao trapiche municipal.

As chamas teriam começado por volta das 4h30, supostamente em uma loja de artigos de festa, ao lado de uma farmácia, no piso debaixo do prédio, se espalhando pela estrutura. Como, pelo horário, o local estava fechado, não houve vítimas.

A prefeitura de São Domingos do Capim informou que, logo nos primeiros minutos do incêndio, alguns vizinhos tentaram apagar o fogo, mas as chamas de fato só foram controladas com o auxílio de um caminhão-pipa, que era usado nas obras de infraestrutura da PA-127, rodovia que liga principalmente os municípios de Igarapé-Açu e Maracanã.

Ainda segundo a prefeitura, o município não possui uma base do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), por isso, geralmente equipes são enviadas de cidades próximas, como Castanhal ou de São Miguel do Guamá.

O CBMPA, juntamente com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, informou, em nota, que foram acionados na madrugada desta terça-feira (27), mas, o chegar ao local, o fogo já tinha sido extinguido pelos moradores da área. "A guarnição dos bombeiros atuou fazendo o resfriamento das paredes do prédio. Ninguém ficou ferido. Amanhã será realizada a perícia", garantem os órgãos. Até o momento, a causa do incêndio não foi divulgada.